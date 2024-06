CHENGDU, China, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (HKEX: 02162) gab heute bekannt, dass die langfristigen Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten einer klinischen Phase-III-Studie mit der Injektion von Stapokibart in Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (AD) im Rahmen einer mündlichen Präsentation auf dem European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Kongress 2024 veröffentlicht wurden. Die Daten der Langzeitbehandlung mit Stapokibart zeigten eine anhaltende Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheitsprofil bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit, und es wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet.

In dieser multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-III-Studie sollten die Wirksamkeit, Sicherheit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Immunogenität von Stapokibart in Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit untersucht werden. Insgesamt 476 Patienten nahmen an der Erhaltungsbehandlung teil, davon 238 in jeder Gruppe. In Woche 52 wurde EASI-75 bei 92,5 % der Patienten erreicht, die mit Stapokibart weiterbehandelt wurden, und bei 88,7 % der Patienten, die von Placebo auf Stapokibart umgestellt wurden; ein IGA-Score von 0/1 mit einer Verringerung um ≥2 Punkte wurde bei 67,3 % bzw. 64,2 % erreicht; eine Verringerung um ≥4 Punkte im wöchentlichen Durchschnitt der täglichen PP-NRS wurde bei 67,3 % bzw. 60,5 % erreicht. Die Langzeitbehandlung mit Stapokibart verbesserte kontinuierlich die Alzheimer-Symptome und die Lebensqualität von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit. Nur 1 Patient (0,9 %) erlitt während der Erhaltungsphase einen Rückfall. In Bezug auf die Sicherheit war Stapokibart gut verträglich, und sein Sicherheitsprofil über 52 Wochen entsprach dem der ursprünglichen 16-wöchigen Doppelblindstudie, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden.

Während des doppelblinden Behandlungszeitraums wurden insgesamt 500 erwachsene Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten Stapokibart 300 mg (Aufnahmedosis: 600 mg) oder Placebo alle 2 Wochen über 16 Wochen. In der anschließenden 36-wöchigen Erhaltungsbehandlung erhielten die Patienten in der Stapokibart-Gruppe weiterhin die gleiche Dosis, und die Patienten, die von Placebo auf Stapokibart umgestellt wurden, erhielten Stapokibart 300 mg (Aufnahmedosis: 600 mg) alle 2 Wochen. Die gleichzeitige Anwendung von topischen Medikamenten zur Behandlung von AD war während der Erhaltungsbehandlung erlaubt. Die co-primären Endpunkte dieser Studie waren der Anteil der Patienten, die eine ≥75%ige Verbesserung des Eczema Area and Severity Index (EASI-75) und einen Investigator's Global Assessment (IGA) Score von 0/1 mit einer ≥2-Punkte-Reduktion gegenüber dem Ausgangswert in Woche 16 erreichten. Weitere Wirksamkeitsindikatoren waren der EASI-Score, der IGA-Score und die Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS) usw.