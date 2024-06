Berlin (ots) - Der Staat hat eine bittere Lektion gelernt. Das ist das einzigepositive Fazit der Pleite des Reiseveranstalters FTI. Die betroffenen Kundenkönnen sich recht sicher sein, dass sie auf ihrem materiellen Schaden nichtsitzen bleiben. Dafür sorgt der Reisesicherungsfonds, der nach den Erfahrungenmit der Insolvenz des Reiseriesen Thomas Cook 2019 per Gesetz eingeführtwurde.Zuvor war die Haftung der einzelnen Reiseveranstalter auf viel zu geringeSummen begrenzt. In der Folge musste der Staat viele Millionen ausgeben, umgestrandete Reisende zurückzuholen oder zu entschädigen. Mit der Einrichtung desSicherungsfonds hat die Bundesregierung das Haftungsrisiko dahin verlagert, woes hingehört - in die Branche. Dabei hatte sich der Reiseverband heftig dagegengewehrt. Dieser vorbeugende Verbraucherschutz erweist sich jetzt als goldrichtigfür alle Beteiligten. Die Kunden können mit einer Schadensregulierung rechnen,der Imageverlust der Reisebranche hält sich in Grenzen, und dem Steuerzahlerbleiben Rettungskosten erspart.Aber auch wenn die Pleite finanziell keine Spurenbei den betroffenen Verbrauchern hinterlassen sollte, ist sie für jedenEinzelnen extrem ärgerlich. Kurz vor Beginn der Hauptsaison geraten Urlaubsplänetausendfach durcheinander. Viele Beschäftigte können nicht einfach umplanen, zumBeispiel, wenn Werksferien den Zeitraum von Reisen vorgeben.Und es dürfte auchnicht einfach sein, auf den letzten Drücker noch ebenso attraktive Reisen alsErsatz für einen nun gestrichenen Trip zu finden. Die negative Lehre lautet,dass auch zukünftig die Pleite eines großen Veranstalters nicht ausgeschlossenwerden kann.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5793079OTS: BERLINER MORGENPOST