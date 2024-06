CALGARY, AB, 3. Juni 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana in 17 Hanes Road, Huntsville (Ontario) am Donnerstag, den 6. Juni 2024 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit diesem Geschäft eröffnet High Tide den 172. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana in Kanada, den 63. in der Provinz Ontario und den 1. in Huntsville.

Huntsville liegt in der Region Muskoka in Ontario, dem Herzen von Kanadas Cottage Country. Millionen von internationalen Touristen und Kanadiern strömen das ganze Jahr über nach Muskoka, um in einer der malerischsten Landschaften Kanadas Urlaub zu machen. Dieser brandneue Canna Cabana-Laden befindet sich neben einem großen Baumarkt und einem Bierladen. Auch ein großer Lebensmitteldiscounter und die Huntsville Place Mall, das Haupteinkaufszentrum der Region, sind nur eine kurze Autofahrt entfernt. Dieses geschäftige und schnell wachsende Einkaufszentrum ist gut gelegen, um die Einwohner von Huntsville, die ländliche Umgebung und die Besucher des Cottage Country zu bedienen, die in einem Einkaufszentrum anhalten müssen, um Lebensmittel und andere wichtige Dinge zu besorgen, bevor sie sich auf den Weg in die entlegenen Gebiete der Umgebung machen.

„Ich freue mich sehr, die Eröffnung unseres ersten Geschäfts in Huntsville bekannt zu geben. Dieser brandneue Canna Cabana-Standort baut auf dem Erfolg unserer Läden in Cottage Country, nämlich in Bracebridge, auf und ist eine wichtige Ergänzung unseres Einzelhandelsportfolios. Die Region Muskoka begrüßt jährlich 3,2 Millionen saisonale Urlauber, und Gemeinden wie Huntsville dienen als Zentrum für das umliegende Cottage Country, da die Besucher dort hinkommen müssen, um Lebensmittel und andere Waren zu besorgen, bevor sie ihre Zeit am See verbringen können“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

