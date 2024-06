Built by Nature-Preis vergibt 500.000 EUR an Innovatoren im Bereich biobasiertes Bauen Built by Nature freut sich, die Gewinner des erstmals verliehenen globalen Preises zur Förderung der Einführung innovativer biobasierter Baumaterialien bekannt zu geben. Der mit 250.000 EUR dotierte erste Preis geht an das in Singapur ansässige …