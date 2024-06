KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Hochwassers:

"Menschenleben stehen auf dem Spiel, wenn es um die Folgen der Erderwärmung in Form von immer häufigeren Extremwetterereignissen geht. Angesichts dessen haben Bund, Länder und Kommunen bislang zu wenig für die Anpassungen an die Folgen der Klimakrise unternommen - trotz einiger Fortschritte in den vergangenen Jahren. Noch immer werden Gebäude nah am Wasser gebaut, und noch immer sperrt der Bund sich gegen eine verpflichtende Elementarschadenversicherung in Risikogebieten. Es ist die Verantwortung von Bund und Ländern, kontinuierlich mehr zu tun, auch um Menschenleben zu schützen. Sparvorgaben beim Katastrophenschutz würden da nicht ins Bild passen."