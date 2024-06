Pressestimme 'Stuttgarter Nachrichten' zu Messerattacke in Mannheim Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Messerattacke in Mannheim: "Nach dem Tod des Polizisten Rouven L. in Mannheim gibt es Trauerbeflaggung und wohlgesetzte Politiker-Worte des Beileids und des Mitgefühls. Doch es sind nun Debatten zu führen, in …