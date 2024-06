San Jose, Kalifornien, und Taipei (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit

Die neue Anlage, die auf dem ehemaligen Sharp Sakai Werk errichtet wurde, wirdfortschrittliche Systeme unterstützen, die für die NVIDIA AI EnterprisePlattform optimiert sind und eine hohe Leistung für führende LLM-, ML- undgenerative AI-Anwendungen bieten."Supermicro freut sich, mit diesen führenden Unternehmen an einem so spannendenProjekt zusammenzuarbeiten", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführervon Supermicro. "Unsere neuen branchenführenden Direct-Liquid-Cooling-Lösungen(DLC) sind genau das Richtige für hyperdichte KI-Rack-Implementierungen, die dieEnergiekosten senken und die Umwelt weniger belasten können. Das neueKI-Rechenzentrum und die beteiligten Unternehmen sind ein großartiges Beispielfür das Engagement der Branche für Green Computing und die weltweite Verbreitungvon KI."Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieteranwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose,Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Zielgesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sindein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT,Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro imDesign von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzlicheUnterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unserenglobalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edgedurchzuführen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan undden Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe fürSkalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskostenzu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Daspreisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden,ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sieaus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen ausunseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einenumfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUssowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freieLuftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sindHandelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligenInhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427926/Super_Micro_Computer.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4180907-1&h=2259647591&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4180907-1%26h%3D1660739452%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2427926%252FSuper_Micro_Computer.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2427926%252FSuper_Micro_Computer.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2427926%2FSuper_Micro_Computer.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4180907-1&h=3707003573&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4180907-1%26h%3D2473645762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc. PR@supermicro.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63529/5793129OTS: Super Micro Computer, Inc.