OAB Osnabruecker AG: Light Now AG bietet öffentlich Übernahme der Novalumen-Assets an Die Light Now AG plant, die Vermögenswerte der Novalumen GmbH zu übernehmen, um einen Totalverlust der Lichtmiete-Gläubiger zu verhindern und das Geschäftsmodell der ehemaligen Deutschen Lichtmiete fortzuführen.