Seite 2 ► Seite 1 von 4

San Jose, Kalifornien und Taipeh (ots/PRNewswire) - Das erweiterte, bewährtePortfolio von Supermicro umfasst Systeme, die auf maximale Leistung pro Watt beicloudnativen, speicheroptimierten und Scale-Out-Workloads ausgelegt sind, sowieluft- und flüssigkeitsgekühlte Systeme für KI- und HPC-UmgebungenComputex 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter vonIT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicherung und 5G/Edge, führt seinX14-Serverportfolio mit Unterstützung für Intel® Xeon®-Prozessoren der6700er-Serie mit E-Cores ein und wird in Zukunft auch Intel Xeon-Prozessoren der6900er-Serie mit P-Cores unterstützen. Basierend auf Plattformen, die sich übermehrere Generationen hinweg bewährt haben, unterstützen die neuen X14-Server vonSupermicro die neuesten Intel Xeon 6-Prozessoren, beginnend mit einer Familievon Rackmount-Servern, die Enterprise-, Cloud-Service-Provider-, Midrange- undEinstiegsmodelle unterstützen, einschließlich der Hyper-, CloudDC- undWIO-Plattformen. Auch die dichte- und effizienzoptimierten Multi-Node-ServerSuperBlade® mit bis zu 34.560 Cores pro Rack, BigTwin® und GrandTwin® werden mitdiesem neuen Prozessor ausgestattet sein. Die Petascale-Speichersysteme sowieEdge- und Telco-optimierte Server von Supermicro, wie die Hyper-E- undShort-Depth-Kompaktsysteme, werden ebenfalls erhältlich sein. In Kürze werdenHochleistungssysteme mit Intel Xeon-Prozessoren der 6900er-Serie mit P-Coresverfügbar sein. Systeme mit Intel Xeon 6-Prozessoren mit P-Cores bieten einezwei- bis dreimal* bessere Leistung für KI-Workloads und eine 2,8-mal* höhereSpeicherbandbreite. Künftige Systeme, die Intel Xeon 6-Prozessoren mit E-Coresverwenden, werden voraussichtlich eine 2,5-mal* höhere Rackdichte als frühereGenerationen und eine 2,4-mal* höhere Leistung pro Watt bieten, was zu einerSenkung des PUE-Werts eines Rechenzentrums auf bis zu 1,05 führt."Supermicro ist branchenführend in der Entwicklung, Herstellung undBereitstellung von workloadoptimierten Lösungen im großen Maßstab,einschließlich Flüssigkeitskühlung auf Rechenzentrumsebene. Die neuen X14-Serverwerden unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeitenbieten", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "DieX14-Produktfamilien von Supermicro sind unsere leistungsstärksten undflexibelsten Systeme, die wir je entwickelt haben. Sie sind für eine breitePalette von Anwendungen optimiert, vom Rechenzentrum bis hin zum Edge. Wir gehendavon aus, dass bis zu 20 % der Rechenzentren in Zukunft flüssigkeitsgekühltsein müssen, und Supermicro ist einzigartig positioniert, um eine kompletteLösung anzubieten, von Kühlplatten bis hin zu Kühltürmen."