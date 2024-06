DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem guten Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 18 573 Punkte. Am Montag war er zeitweise wieder fast auf 18 700 Punkte gestiegen, letztlich schaffte er aber die Rückkehr über seine 21-Tage-Durchschnittslinie nicht. Von der Wall Street fehlt nach dem fulminanten Abschluss der Vorwoche frischer Schwung. Nach dem europäischen Handelsende tat sich hier per saldo nur noch wenig. Je näher die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag rückt, desto spürbarer dürfte die Kaufzurückhaltung sein. Ökonomen rechnen mit einer ersten Leitzinssenkung.

USA: - WENIG SCHWUNG - Die US-Börsen haben zu Beginn des neuen Monats eine klare Richtung vermissen lassen. Der zeitweise deutlich schwächere Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von nur 0,30 Prozent auf 38 571,03 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 konnte in der zweiten Hälfte der Handelszeit Boden gut machen - am Ende stand ein Gewinn von 0,11 Prozent auf 5283,40 Punkte. Noch besser hielt sich der Nasdaq 100 : Er legte um 0,35 Prozent auf 18 600,97 Zähler zu. Den von Technologietiteln geprägte Auswahlindex stützten positiv aufgenommenen Äußerungen zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Bereits an den US-Märkten am Vorabend hatte der Schwung gefehlt. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Gewinnen kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index hingegen um 0,2 Prozent nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,4 Prozent.

^

DAX 18608,16 0,60%

XDAX 18575,26 -0,11%

EuroSTOXX 50 5003,54 0,40%

Stoxx50 4498,77 0,23%



DJIA 38571,03 -0,30%

S&P 500 5283,40 0,11%

NASDAQ 100 18600,97 0,35%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,91 -0,02%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0910 0,05%

USD/Yen 156,24 0,10%

Euro/Yen 170,46 0,16%°



ROHÖL:



^

Brent 77,77 -0,59 USD WTI 73,56 -0,66 USD°

