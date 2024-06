London, 03. Juni 2024 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein in der klinischen Phase befindliches biopharmazeutisches Onkologieunternehmen, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet, hat vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) einen Zulassungsbescheid für die Patentanmeldung zu Schutz einer Gruppe von Molekülen erhalten. Diese Moleküle besitzen die Fähigkeit, eine Immunreaktion bei einer Vielzahl von Krebsarten auszulösen, indem das Enzym Hexokinase-2 (HK2) von den mitochondrialen VDAC-Poren abgelöst wird. Die Moleküle sind die entscheidenden Verbindungen in Vidacs beiden Wirkstoffkandidaten VDA-1102 und VDA-1275.

„Dieses US-Patent ist das Herzstück der Bemühungen von Vidac, eine völlig neue Klasse von Krebsmedikamenten für Patienten zu entwickeln. Unsere Moleküle sind in der Lage, das HK2-Enzym aus den mitochondrialen VDAC-Poren zu entfernen, was den abnormalen Stoffwechsel der Krebszellen umkehrt, die immununterstützenden Bedingungen wiederherstellt und den programmierten Zelltod, die Apoptose, wiederherstellt. Wir haben einige sehr vielversprechende frühe Ergebnisse mit unseren beiden Wirkstoffkandidaten sowohl in vitro als auch in der Klinik erzielt", sagte Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma.

Sowohl VDA-1275 als auch das weiter entwickelte VDA-1102, das sich derzeit in klinischen Phase-2b-Studien zur Behandlung fortgeschrittener aktinischer Keratose und in Phase-2-Tests bei kutanem T-Zell-Lymphom befindet, stören die Interaktion zwischen Hexokinase 2 (HK2) und den spannungsabhängigen Anionenkanälen (VDACs) in Mitochondrien. Krebszellen überexprimieren HK2, das den ersten Schritt des Glukosestoffwechsels katalysiert, der für das Tumorwachstum notwendig ist. HK2 blockiert die Kanäle, was die Apoptose verhindert, die Vermehrung der Krebszellen fördert und die Immunreaktion unterdrückt. Die daraus resultierenden hohen Laktatkonzentrationen führen zu einer sauren und sauerstoffarmen Mikroumgebung in den Krebszellen und der nahen Tumormikroumgebung, die das Krebswachstum begünstigt. Klinische Daten für Vidacs Stoffwechsel-Checkpoint-Modulator-Kandidaten der ersten Generation haben gezeigt, dass sie die Vermehrung von Krebszellen wirksam stoppen und die Immunempfindlichkeit und Apoptose wiederherstellen.

