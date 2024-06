NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Michelin bei einem Kursziel von 43 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Reifen seien ein höchst attraktiver Teil der Automobil-Wertschöpfungskette, schrieb der neue Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei beispielsweise die Zyklizität gering, weil ein Großteil der Umsätze im Ersatzreifengeschäft erzielt werde. Michelin ist sein Favorit angesichts "unterbewerteter Innovationspower"./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 15:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 15:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.