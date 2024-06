Die Rede hierbei ist vom 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 243,50 Euro und dem dort befindlichen Widerstandsband aus Dezember 2021. Trotz der zuversichtlichen Kursmuster muss erst ein Sprung über diese Hürde gelingen, damit Adidas weiter in Richtung 275,00 und 300,26 Euro hochlaufen kann. Die Montagskerze signalisiert dagegen ein gewisses Desinteresse des Marktes auf weiter steigende Notierungen, zumal sich auf der Oberseite ein deutlicher Schatten abzeichnet und dadurch auf einen Intraday-Ausverkauf schließen lässt. Grundsätzlich weisen Rechteckkonsolidierungen auf eine Trendfortsetzung hin. In größere Schwierigkeiten würde die Adidas-Aktie dagegen erst unterhalb von 220,00 Euro geraten, bei dieser Entwicklung müssten Abschläge auf 208,50 und darunter 198,80 Euro zwingend eingeplant werden. Aktuell halten Bullen jedoch die besseren Karten auf der Hand, was auch einen spekulativen Einstieg ermöglicht.

Trading-Strategie: