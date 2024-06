Technisch verschärft sich die Lage an den Ölmärkten weiter, Rohöl der Nordseesorte Brent fiel im gestrigen Handel überraschend stark auf die nächste Unterstützung um 78,68 US-Dollar und kehrte dadurch sogar in den vorherigen Abwärtstrend zurück. Dabei könnten die Abwärtsrisiken sich demnächst noch einmal verschärfen.

80 US-Dollar notwendig

Der Kursrutsch unter 80,00 US-Dollar dürfte für Brent Crude nun größere Folgen haben, in der Summe kann weiteres Abwärtspotenzial an 76,65 US-Dollar abgeleitet werden, bei weiterem Konsolidierungsbedarf würden sogar die Verlaufstiefs aus Ende 2023 bei 72,33 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten. Ein genauer Blick auf die Kursentwicklung der letzten Monate seit Mitte Februar offenbart zudem eine recht große SKS-Formation, die mit dem Kursrutsch von Montag aufgelöst worden ist und allein deswegen schon größeres Korrekturpotenzial bietet. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Sprung über 85,00 US-Dollar gelingen, damit sich das Chartbild mittelfristig wieder verbessert und Kurspotenzial an 86,71 und darüber 90,00 US-Dollar freisetzt.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: