Über die Kursentwicklung der Hypoport-Aktie seit Oktober letzten Jahres kann aus Sicht der Käufer wirklich nicht gemeckert werden. In diesem Zeitraum konnte das Wertpapier nämlich um satte 250 Prozent auf 348,40 Euro an Wert zulegen. Die steile Rallye der letzten Tage forderte zuletzt aber seinen Tribut, Hypoport wurde über die Niveaus von 324,40, 310,60 auf 293,00 Euro durchgereicht, wo kürzlich noch eine gute Stabilisierungschance herrschte. Die Kursentwicklung vom Montag deutet jetzt aber auf eine Korrekturfortsetzung hin, womit nun die Unterstützungen bei 273,00 und darunter 263,40 Euro in den unmittelbaren Fokus für ein potenzielles Long-Investment geraten. Weiterhin wird aus fundamentaler Sicht nämlich auf Zinssenkung gesetzt. Daher gilt es ganz besonders auf diese Bereiche zu achten, wo eine Wiederaufnahme der seit Oktober anhaltenden Kursrallye auf rund 400,00 Euro erwartet wird. Zu einem Aufwärtstrendbruch durch Unterschreiten von 250,00 Euro sollte es aber nicht kommen, um nicht eine mehrere Monate anhaltende Korrektur zu riskieren.

Trading-Strategie: