Ein bemerkenswerter technischer Fehler führte am Montag zu einem ungewöhnlichen Kurssturz der Klasse-A-Aktien von Berkshire Hathaway . Dabei fielen die Titel kurzzeitig um beeindruckende 99,97 Prozent auf nur noch 185,10 US-Dollar – weit entfernt von ihrem Schlusskurs am Freitag von 627.400 US-Dollar. Die fehlerhaften Trades lösten einen sofortigen Handelsstopp an der New York Stock Exchange (NYSE) aus. Der Handel mit den Klasse-B-Aktien von Berkshire war von der Störung nicht betroffen.

"Diese Trades werden definitiv annulliert", bestätigte Joe Saluzzi von Themis Trading im Gespräch mit MarketWatch. Er begründete seine Aussage mit der Börsenregelung zu "offensichtlich fehlerhaften Transaktionen", welche die Annullierung von Trades erlaubt, die aufgrund eines technischen Fehlers zustande gekommen sind.

Die NYSE kündigte an, alle potenziell betroffenen Transaktionen zu überprüfen. Ähnliche Vorfälle hatten sich bereits in der Vergangenheit ereignet, zuletzt im Januar 2023, als durch einen Fehler in der Eröffnungsauktion der Börse Trades bei über 250 Wertpapieren zu fehlerhaften Preisen ausgeführt wurden. Auch damals wurden die fehlerhaften Trades nicht anerkannt.

Der Handel mit den betroffenen Aktien, darunter neben Berkshire Hathaway auch die Bank of Montreal und Barrick Gold, wurde noch vor Mittag wieder aufgenommen. Die Ursache für das technische Versagen lag laut NYSE-Sprecher in einem Problem mit den branchenweiten Preisgrenzen, das durch den Securities Information Processor der Consolidated Trade Association ausgelöst wurde.

Insgesamt waren 40 Aktien von den Handelsstopps betroffen. Der Vorfall weist auf die potenziellen Risiken und Herausforderungen hin, die mit automatisierten Handelssystemen und technischen Infrastrukturen an den Finanzmärkten verbunden sind. Für Anleger, die auf ein vermeintliches Schnäppchen gehofft hatten, bleibt wohl nur die Erkenntnis, dass solche zu schön sind, um wahr zu sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion