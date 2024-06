Übernahme bestätigt, 5,8 Milliarden US-Dollar in bar

Die Berichte über eine mögliche Übernahme des auf Schadstoffe und Krankenhausabfälle spezialisierten Entsorgers Stericycle haben sich am Montagnachmittag bestätigt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Waste Management Inc!

Waste Management, auf dessen Aktie auch Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates setzt, hat sich zum Kauf seines Mitbewerbers entschlossen, nachdem bereits am Sonntag das Wall Street Journal über ein mögliches Übernahmeangebot berichtet hatte.

Der Kaufpreis für Stericycle liegt bei 7,2 Milliarden US-Dollar, worin die Übernahme der langfristigen Verschuldung in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar enthalten ist. Das Angebot reflektiert eine Bewertung von 62 US-Dollar pro Aktie von Stericycle. Das liegt deutlich unter dem, was das WSJ als möglichen Übernahmepreis berichtet hatte.

Kaum Gegenwind zu erwarten

Auf Widerstände dürfte der Deal nicht stoßen: Stericycle selbst soll nach älteren Berichten des Finanzdienstleisters Bloomberg selbst an einem Verkauf interessiert gewesen sein und hierfür externe Berater angeheuert haben.

Auch kartellrechtlich und regulatorisch dürften die beiden Unternehmen kaum auf Probleme stoßen: Stericycle wirtschaftet ohnehin in einer Nische, sodass die Zusammenlegung mit Waste Management keine Wettbewerberverknappung bedeutet.

Markt preist Übernahme als sehr wahrscheinlich ein

Die Aktie von Stericycle kletterte am Montag um 14,6 Prozent auf 59,05 US-Dollar, bis zum Übernahmepreise von 62 US-Dollar sind es demnach nur noch 5 Prozent. Das drückt die Zuversicht des Marktes darüber aus, dass der Deal gelingen wird.

Waste Management hingegen gab um 4,5 Prozent nach: Da die Übernahme in bar gestemmt werden soll, das Unternehmen aber zuletzt nur über 322 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln verfügte, wird Waste Management die Übernahme aus Fremdkapital finanzieren müssen.

Schuldenfinanzierung könnte Dividendenerhöhungen gefährden

Angesichts der derzeit hohen Marktzinsen dürften die Finanzierungskosten den freien Cashflow nachhaltig reduzieren – was in den kommenden Jahren weniger üppige Dividendenerhöhungen bedeuten könnte als noch in der Vergangenheit.

Die überdurchschnittlich hohe Steigerungsrate der Ausschüttungen dürfte für viele Investoren aber ein gewichtiges Argument für den Kauf der Aktien gewesen sein, da die laufende Dividendenrendite schon seit Jahren unterdurchschnittlich ist und sich die Aktie erst nach langer Haltedauer und vielen Dividendenerhöhungen auszuzahlen beginnt.

Fazit: Strategisch sinnvoller Deal, aber zulasten der Beliebtheit?

Die Gerüchte zum Kauf von Stericycle durch Waste Management haben sich am Montagnachmittag bestätigt, wenngleich der Kaufpreis unter den vom Wall Street Journal berichteten 75 US-Dollar je Aktie liegen wird.

Ein Zustandekommen der Übernahme gilt als sehr wahrscheinlich, weswegen die Arbitragechance in der Aktie von Stericycle nur noch 5 Prozent beträgt. Die Aktie von Waste Management hingegen könnte in den kommenden Tagen und Wochen vor einer Neubewertung stehen:

Erstens ist sie im Hinblick auf viele Bewertungskennzahlen deutlich überbewertet und zweitens könnte der in Zukunft niedriger zu erwartende Cashflow den Spielraum für unter den Anlegern und Investoren beliebten Dividendenerhöhungen deutlich reduzieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

