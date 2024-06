NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Continental bei einem Kursziel von 54 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Reifen seien ein höchst attraktiver Teil der Automobil-Wertschöpfungskette, schrieb der neue Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei beispielsweise die Zyklizität gering, weil ein Großteil der Umsätze im Ersatzreifengeschäft erzielt werde. Continental habe allerdings "große Schmerzen" im Zuliefergeschäft. Das Unternehmen sei besonders betroffen von neuen Softwarearchitekturen der Hersteller, die alte Zuliefer-Hierarchien komplett umkrempelten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 15:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 15:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 09:09 Uhr) gehandelt.



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 54 Euro



