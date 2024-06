Das Clearing-Geschäft von TOMIA wird als eigenständige Geschäftseinheit aufgebaut.

LUXEMBURG, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das Clearing-Geschäft von TOMIA wurde als eigenständige Geschäftseinheit mit dem Namen MACH wieder ins Leben gerufen und stellt die ehrwürdige Marke wieder her, die in der Roaming-Branche Pionierarbeit geleistet hat. Das neue Unternehmen ist auf Wachstum ausgerichtet und wird sein Augenmerk auf den Clearing-Bedarf der nächsten Generation von Mobilfunkbetreibern in aller Welt richten. MACH wird eigenständig neben dem Schwesterunternehmen TOMIA operieren, das weiterhin für sein marktführendes Portfolio an Roaming-Mehrwertdiensten verantwortlich sein wird. Die Dienste von MACH werden von Betreibern aller Größenordnungen in Anspruch genommen, von einem der weltweit größten Mobilfunkbetreiber mit Sitz in den USA bis hin zu Gruppen, die in mehreren Ländern tätig sind.