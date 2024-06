NIKOSIA (dpa-AFX) - Der Sommer kündigt sich auf der Ferieninsel Zypern mit Temperaturen über 40 Grad Celsius an. Wie das zyprische Wetteramt am Dienstag mitteilte, werden im Inselinneren und in der Hauptstadt Nikosia im Laufe des Tages sogar bis zu 42 Grad Celsius erwartet. An den Küsten sollen die Thermometer auf 37 Grad steigen. Zu den hohen Temperaturen kommen Sorgen um das Wasser: Wegen des unüblich regenarmen Winters sind die Wasserspeicherseen der kleinen EU-Inselrepublik nur zu 42 Prozent gefüllt, berichteten zyprische Medien in Bezug auf das zyprische Wasseramt. Im Juni des Vorjahres waren sie demnach zu knapp 66 Prozent gefüllt.

Die Hitzewelle soll bis zum Freitag andauern, hieß es bei zyprischen Meteorologen - sie käme sehr früh im Jahr und sei, so wie die Dürre, eine Folge des Klimawandels. Ärzte rieten älteren und Menschen mit Herz- und Atemwegsproblemen, zu Hause zu bleiben. Arbeiten im Freien sollten um die Mittagszeit eingestellt werden./tt/DP/stw

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 6,928EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 09:14 Uhr) gehandelt.