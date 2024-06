Der SuperEdge NVIDIA MGX Server stellt auch einen Meilenstein in der Weiterentwicklung der KI-Roadmap der Innodisk Group dar, die von Sensoren und Speichergeräten über KI-Software-Tools und Computing-Plattformen bis hin zu KI-Edge-Servern reicht. Der SuperEdge-Server bietet maximale Leistung in einem kompakten Formfaktor für Edge Computing und ermöglicht Unternehmen den effektiven Umgang mit sensiblen Daten mit privatem LLM (Large Language Model) und anderen KI-Anwendungen für Unternehmen. Er ist besonders wertvoll in Sektoren wie dem Finanz- und Gesundheitswesen, wo der Datenschutz von größter Bedeutung ist, und in der 5G-Telekommunikation, da er ein kompaktes, leistungsstarkes und platzoptimiertes System bietet, das sich ideal für unternehmenskritische Anwendungen und Einsätze eignet.

Der NVIDIA MGX Server beschleunigt die KI-Bereitstellung in Unternehmen vor Ort

Unternehmen machen sich die rasanten Veränderungen zu eigen, die durch generative KI beschleunigt werden. Für Branchen, die mit sensiblen Daten umgehen, wie das Finanzwesen, die Biotechnologie und die medizinische Forschung, können cloudbasierte LLM-Dienste jedoch potenzielle Betriebs- und Compliance-Risiken bergen. Daher benötigen diese Unternehmen dringend eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, LLMs sicher zu betreiben und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Leistung für ihre spezifischen Fälle herzustellen.