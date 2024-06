WIESBADEN (ots) -



- Anteil von Wärmepumpen als primäre Heizung binnen zehn Jahren verdoppelt

- Baugenehmigungen: 76,3 % der 2023 genehmigten Wohngebäude werden primär mit

Wärmepumpen heizen

- Produktion von Wärmepumpen im Jahr 2023 gegenüber Vorjahr gestiegen, in der

zweiten Jahreshälfte aber rückläufig



In immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland werden Wärmepumpen zum Heizen

genutzt. Knapp zwei Drittel (64,6 %) der 2023 fertiggestellten knapp 96 800

Wohngebäude nutzten Wärmepumpen als primäre, also überwiegend für das Heizen

eingesetzte Energiequelle. Allein gegenüber dem Vorjahr stieg der Anteil um 8

Prozentpunkte; gegenüber 2014 (31,8 %) hat er sich mehr als verdoppelt, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Wärmepumpen kommen vor allem in Ein-

und Zweifamilienhäusern zum Einsatz: In 68,9 % aller 2023 fertiggestellten Ein-

und Zweifamilienhäuser wurde eine Wärmepumpe als primäre Heizenergiequelle

genutzt, deutlich seltener war der Einsatz in Mehrfamilienhäusern (41,1 %).







genutzt



Wärmepumpen nutzen Geo- und Umweltthermie und zählen somit zu den erneuerbaren

Energiequellen. Inzwischen wird ein Großteil der neu errichteten Wohngebäude

hierzulande überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt: In 69,3 % der 2023

fertiggestellten Wohngebäude waren erneuerbare die primäre Energiequelle für das

Heizen. 2014 lag der Anteil noch bei 38,5 %. Zu den erneuerbaren Energien bei

Heizungen zählen neben Erd- oder Luftwärmepumpen auch

Pelletheizungen oder Kaminöfen (Anteil als primäre Heizenergiequelle: 3,7 %),

Solarthermie (0,5 %), Biogas/Biomethan (0,3 %) sowie sonstige Biomasse (0,2 %).



Erneuerbare Energien kommen aber auch als ergänzende Energiequelle zum Einsatz,

beispielsweise durch einen Holzofen. Ob als primäre oder sekundäre Quelle -

insgesamt werden erneuerbare Energien 2023 in vier von fünf neuen Wohngebäuden

(79,6 %) zum Heizen genutzt. 2015 lag der Anteil noch bei 61,5 %.



Ein Fünftel der Neubauten heizt primär mit Gas



Als zweitwichtigste primäre Energiequelle wurde im Jahr 2023 in 20,1 % der

Neubauten

Energiequelle hat sich binnen zehn Jahren mehr als halbiert: 2014 hatte er noch

bei 50,7 % gelegen. Primär mit Fernwärme beheizt wurden 8,2 % der neuen

Wohngebäude (2014: 7,9 %). Ölheizungen wurden nur noch in 300 neuen Wohnhäusern

als Primärheizung eingesetzt, das waren 0,3 % der Neubauten (2014: 1,2 %).



Gut drei Viertel aller genehmigten Wohnneubauten sollen primär mit Wärmepumpen

heizen



