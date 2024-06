WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, April 2024



+0,1 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,2 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



+0,2 % zum Vorjahresmonat





Im April 2024 waren rund 45,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 25 000 Personen (+0,1 %). In den Monaten Januar, Februar und März2024 war die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat mit Zunahmen von 4 000,17 000 beziehungsweise 8 000 Personen jeweils in geringerem Umfang angestiegen.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April 2024 gegenüberMärz 2024 um 88 000 Personen (+0,2 %) zu. Der Anstieg fiel damit genauso starkaus wie im April-Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023.Im Vorjahresvergleich verlangsamter AufwärtstrendGegenüber April 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im April 2024 um 0,2 %(110 000 Personen). Im April 2023 hatte die Vorjahresveränderung noch bei 0,9 %gelegen, im Januar, Februar und März 2024 bei 0,4 %, 0,3 % und 0,2 %. Derlangfristige Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzte sich somit imVorjahresvergleich auch im April mit wenig Dynamik weiter fort.Bereinigte Erwerbslosenquote im April 2024 bei 3,2 %Im April 2024 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,42 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 67 000 Personen oder 4,9 % mehr als im April2023. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,2 % (April 2023: 3,1 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im April2024 stabil bei 1,42 Millionen Personen im Vergleich zum Vormonat März 2024 (-1000 Personen; -0,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zumVormonat unverändert bei 3,2 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat beziehungsweise Vorquartal. Hieraus lässt sich diekurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dientdagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalenSchwankungen weitgehend unabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind wesentlich auf die unterschiedlichen Konzepte (Inländer-beziehungsweise Inlandskonzept) der beiden Statistiken zurückzuführen.