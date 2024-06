Frankfurt (ots) - Der Streaming-Markt boomt. Jeder Vierte streamt laut der

Simon-Kucher Streaming-Studie mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig steigt die

Anzahl der Bezahl-Abos pro User deutich. Ebenso das Budget pro Abo. Die Ironie

dabei: Jeder Dritte hat das Gefühl, zu viel für Streaming-Abos auszugeben. Und

mehr als jeder Vierte findet, dass er Zugriff auf mehr Streaming-Dienste hat,

als er braucht.



- Bezahl-Abos boomen: Im Schnitt haben Streaming-User jetzt 2,7 statt 2,1 Abos

- Das Budget pro Abo steigt auf 16 Euro, wobei das Streaming-Gesamtbudget leicht

sinkt

- Auch die Screenzeit nimmt zu: Jeder Vierte streamt viel mehr als im Vorjahr

- Großteil der Streaming-Zeit der Deutschen entfällt dabei auf bezahlte

Abonnements (60 %)

- 33 % der Deutschen (44 % der unter 40-Jährigen) haben das Gefühl, zu viel für

Streaming auszugeben

- Mehr als jeder Vierte (28 %) gibt zu, Zugriff auf mehr Streaming-Dienste zu

haben, als er braucht





Laut der neusten Ausgabe der jährlichen Simon-Kucher Streaming-Studie, steigtdie Zahl der selbst bezahlten Streaming-Abos im Schnitt von 2,1 auf 2,7 Abos proUser. Zugleich nimmt die Nutzungsdauer für bezahlte Abonnements drastisch zu. 60Prozent der Streaming-Zeit entfallen inzwischen auf bezahlte Abonnements - zuLasten der kostenlosen Streaming-Dienste."Der deutsche Streaming-Markt boomt!""Der deutsche Streaming-Markt boomt!", weiß Lisa Jäger, Partnerin und GlobalHead of Technology, Media & Telco bei Simon-Kucher. "Wir sehen dabei eine starkeVerschiebung von kostenlosen Online-Diensten hin zu Bezahl-Abos."Verzeichneteten Plattformen wie Amazon Freevee im letzten Jahr noch einenstarken Nutzungszuwachs, ist dieser Trend aktuell eher rückläufig.Budget pro Abo steigt auf 16 EuroDer Boom der Bezahl-Abos zeigt sich ebenfalls an der verändertenZahlungsbereitschaft. Obwohl das Gesamtbudget für Streaming-Dienste von 25 auf23 Euro leicht sinkt, steigt das Budget pro Abo von 10 auf 16 Euro stark an."Die Inflation hat User an höhere Preise gewöhnt", kommentiert Jäger. Weil dasGesamtbudget aber nur ein Abo dieser Preisklasse zulässt, bleibt derStreaming-Markt umkämpft.Jeder Vierte streamt viel mehr als im VorjahrWelchen Stellenwert Streaming bei den Deutschen einnimmt, zeigt sich auch an derScreenzeit. Während beim Großteil der User (61 Prozent) die Streaming-Dauerkonstant hoch bleibt, streamt jeder Vierte sogar noch mehr als im Vorjahr (25Prozent). Nur 14 Prozent haben ihren Streaming-Konsum reduziert. "Streaming istaus dem Alltag der Deutschen nicht mehr wegzudenken", betont Jäger.