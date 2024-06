Aktienmärkte: Schwache Wirtschaft, hohe Zinsen - bullisch?

Die Anzeichen, dass die Wirtschaft in den USA immer schwächer wird, werden immer konkreter (gestern ISM Index) - gleichzeitig aber bleibt die Inflation weiter hoch, weswegen die Fed die Zinsen (noch?) nicht senken kann: Dieses Szenario droht nun immer deutlicher für die Aktienmärkte! Damit gerät das lange dominante Narrativ einer weichen Landung der US-Wirtschaft immer mehr ins Wanken. Jenes Goldilocks-Narrativ, das da lautete: die Wirtschaft läuft ok, aber die Inflation fällt, weswegen die Fed die Zinsen senken kann. Nun aber sieht es in der Realität eher so aus: die Wirtschaft wird immer schwächer, aber die Inflation bleibt hoch, weswegen die Fed die Zinsen eben nicht senken kann! Unter der Oberfläche der Aktienmärkte sieht man, wie ein stagflationäres Szenario immer mehr eingepreist wird..

