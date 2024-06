FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Energy haben am Dienstag ihre Kurskorrektur vom Jahreshoch noch ausgeweitet. Mit 24,46 Euro kehrten sie an die 21-Tage-Durchschnittslinie zurück und verloren seit dem Jahreshoch vor einer Woche inzwischen fast 10 Prozent. Im laufenden Jahr bleiben sie aber mit einer Kursverdopplung mit Abstand bester Dax -Wert. Am Dienstag büßen sie zuletzt 3,6 Prozent ein.

Analyst Mark Strouse von JPMorgan widmete sich in einer Studie den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Bayern und dem von General Electric abgespaltenen Konkurrenten GE Vernova. Sein Fazit: Er bleibt bei seinem "Overweight" für GE Vernova aufgrund der "cleaneren Anlagestory beim Thema Elektrifizierung". Bei Siemens Energy gebe es neben der schwächeren Bilanz auch die Sorgen um die Trendwende des Windkraftgeschäfts, so Strouse. Sein Votum hier bleibt beim Kursziel von 13 Euro "Underweight".