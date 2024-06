GameStop-Aktien schossen am frühen Montag massiv in die Höhe, nachdem Gill auf Reddit einen Screenshot eines Portfolios gepostet hatte, das eine beträchtliche Menge an GameStop-Stammaktien und Call-Optionen enthalten könnte.

Gill hält demnach fünf Millionen Aktien von GameStop und eine Position von 120.000 Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar, die am 21. Juni auslaufen und für etwa 5,68 US-Dollar pro Stück gekauft wurden, wie der Screenshot zeigt.

Auch nach der Rallye der GameStop-Titel am Montag, scheint "DeepF------Value", so Gills Name auf Reddit, an seiner großen Position festzuhalten. So postete er einen weiteren Screenshot seines Portfolios, der am Montag nach Börsenschluss dieselben Stammaktien und Call-Optionen zeigt wie die, die er am Sonntagabend mitteilte.

GameStop-Aktien erlebten einen volatilen Montagshandel und schlossen mit einem Plus von 21 Prozent, nachdem die Titel im Tagesverlauf um bis zu 70 Prozent gestiegen waren. Allein der Wert von Gills Stammaktienbeteiligung ist innerhalb eines einzigen Tages von 115,7 Millionen US-Dollar auf 140 Millionen US-Dollar gestiegen. Am Dienstag notiert die GameStop-Aktie erneut vorbörslich im Plus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 25,63EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 10:39 Uhr) gehandelt.