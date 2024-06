Krisenresiliente Lebensmittelinfrastruktur: Steigende Umsätze, wachsende Quadratmeterleistungen, nachhaltige Mieten; Bildnachweis: boxed-water-is-better

Habona kauft Supermarkt-Portfolio

Die Habona Invest Gruppe hat für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung ein Nahversorgungsportfolio bestehend aus vier Vollsortimentern erworben. Der Fonds wurde gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) aufgelegt. Das Portfolio teilt sich auf bundesweit gut diversifizierte Standorte auf. Aufgrund ihres guten Baustandards verfügen die Märkte weitgehend über Neubauqualität. Der Kaufpreis lag insgesamt bei rund 22,5 Mio. Euro. Das Portfolio zeichnet sich durch eine durchschnittlich gewichtete Mietvertragslaufzeit (WAULT) von 11,5 Jahren aus, was eine langfristige Stabilität und nachhaltige Ertragskraft sicherstellt.

Standorte in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bayern

Die vier Standorte des Portfolios befinden sich in Jüchen, Magdeburg, Dassel und Roth. Drei Objekte sind an REWE vermietet, ein weiterer in Magdeburg an EDEKA. Alle Objekte sind schon mehrere Jahre in Betrieb und verzeichnen auch dank der räumlichen Nähe zu ihren Kunden jeweils hohe Besucherfrequenzen. Damit sind sie wichtige Bestandteile der etablierten Versorgungsinfrastruktur in ihren Standortgemeinden geworden.

Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest, weist auf den branchenspezifischen Hintergrund dieses Immobilieninvestments hin:

Da der deutsche Lebensmitteinzelhandel nicht börsengelistet ist, bleibt der Erwerb von langfristig vermieteten Lebensmittelmärkten die einzige Möglichkeit, an den Erfolgen dieser krisenresilienten und weiter wachsenden Branche teilzuhaben. Mit dem Erwerb von Nahversorgungsimmobilien ermöglichen wir unseren Anlegern ein Investment in die deutsche Lebensmittelinfrastruktur.

Stationärer Lebensmitteleinzelhandel wächst auch 2024 oberhalb der Inflation

Trotz Konsumzurückhaltung und Zukunftssorgen wachsen die Ausgaben im deutschen Lebensmitteleinzelhandel weiterhin oberhalb der Inflationsrate. Die jüngsten Reallohnsteigerungen wirken sich bereits wieder günstig auf die Nachfrage nach Marken- und Qualitätsprodukten aus, die kurzfristig zugunsten von Handelsmarken und Aktionsware zurückgegangen war. Wegen der gebremsten Neubauexpansion steigen die Quadratmeterumsätze in den bestehenden Lebensmittelmärkten weiter an, d.h. die Produktivität der Lebensmittelgeschäfte erreicht immer neue Spitzenwerte.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.