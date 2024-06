Die leer gefegten Lager der europäischen Unterstützer der Ukraine haben damit begonnen, ihre Lager aufzufüllen und damit größere Bestellungen bei Rheinmetall aufgegeben. Deutschland beispielshalber orderte erst kürzlich 200.000 Schuss neuer Munition. Unterdessen verweilt die Rheinmetall-Aktie nach einem Rekordhoch bei 571,80 Euro aus Anfang April dieses Jahres in einer groben Seitwärtsbewegung, die sich zunehmend einschnürt. Der daraus resultierende Keil ist für den Moment bullisch zu werten und weist auf eine Trendfortsetzung hin.

Aus technischer Sicht würden sich Anstiegschancen zunächst an die Rekordstände bei 571,80 Euro oberhalb von 550,00 Euro ergeben, rechnerisch könnte im Anschluss ein weiterer Kursanstieg an 620,60 Euro erfolgen und damit ein Long-Investment sehr attraktiv gestalten. Angesichts der hohen Bewertung ist ein solches Investment als hochspekulativ einzustufen. Sollte jedoch die untere Keilbegrenzung durch einen Wochenschlusskurs unterhalb von 500,00 Euro zu Bruch gehen, würde dies Konsolidierungsbedarf auf 480,40 und darunter 457,50 Euro aufdecken. Aber selbst in diesem Szenario könnte noch eine bullische Flagge ausgebildet werden. Kritisch für die Rheinmetall-Aktie dürfte es dagegen erst unterhalb von 400,00 Euro werden.

Rheinmetall AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Wochenschlusskurse oberhalb von 500,00 Euro würden auf einen Test der Rekordstände bei 571,80 Euro schließen lassen, ein Folgeanstieg könnte sogar an 620,60 Euro heranreichen und damit ein Long-Investment ermöglichen. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 5,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG0AZH zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Idee beliefe sich hierbei auf 80 Prozent, Ziel des Scheins würde am Ende bei 19,32 Euroliegen. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig jedoch den Bereich von 520,00 Euro nicht überschreiten, in diesem Fall würde sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 9,26 Euro ergeben. Wegen der hohen Bewertung der Aktie sollten Investoren nicht allzu große Positionen eingehen.