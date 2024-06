Augsburg (ots) - H-TEC SYSTEMS, ein Pionier und führender Anbieter von

PEM-Elektrolyse-Technologien, präsentiert auch in diesem Jahr

Hochleistungselektrolyseure für nachhaltige Energiesysteme auf der ees Europe im

Rahmen der europäischen Leitmesse für die Energiebranche The smarter E Europe

2024 in München . Von 19. bis 21. Juni haben Besucher die Möglichkeit, die

Experten für grünen Wasserstoff in Halle B2 am Stand 617 zu treffen.



Im Mittelpunkt des Messeauftritts des PEM-Elektrolyse Spezialisten stehen

skalierbare Lösungen, die speziell für die rasch wachsenden

Kapazitätsanforderungen der Kunden ausgerichtet sind: der PEM-Elektrolyseur

ME450 für Projekte ab 1 MW und die Modular Hydrogen Platform MHP, eine

skalierbare Elektrolyseur-Lösung für Wasserstoffgroßprojekte ab 10 MW und mehr.









Der H-TEC SYSTEMS ME450 Elektrolyseur ist die erprobte Plug-and-Play-Lösung für

die einfache und effiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Er hat eine

Elektrolysekapazität von 1 MW und kann täglich 450 kg hochreinen Wasserstoff der

Qualität 5.0 produzieren, die sich beispielsweise für Mobilitätsprojekte oder

Power-to-X-Anwendungen eignen.



Mit einem Systemwirkungsgrad von 75 Prozent bei 30 bar Druck ist der ME450

aktuell der effizienteste PEM-Elektrolyseur seiner Klasse auf dem Markt. Wird

die Abwärme zusätzlich genutzt, beispielsweise für die regionale Wärmeversorgung

von Industrie und privaten Haushalten, erreicht der Elektrolyseur sogar eine

Effizienz von 90 Prozent und mehr.



Der Elektrolyseur wird in einem Standard-40'-Container geliefert und ist

speziell auf Kunden ausgerichtet, die einen schnellen und einfachen Einstieg in

die Wasserstoffproduktion und Projekte zur Sektorenkopplung suchen. Das

Multiple-Stack-Design sowie die hohe Anlagen- und Ersatzteilverfügbarkeit des

Elektrolyseurs hilft Investitionsrisiken zu vermindern und führt zu möglichst

geringen Wasserstoffgestehungskosten.



Grüne Wasserstoffproduktion im Multi-Megawatt-Maßstab



Mit der Modular Hydrogen Platform (MHP) bietet H-TEC SYSTEMS ein skalierbares

Baukastensystem, das speziell für die Anforderungen großangelegter

Wasserstoffprojekte in Industrie und Energiewirtschaft ausgerichtet ist.



Die Modular Hydrogen Platform (MHP) ermöglicht durch die Kombination einzelner

10 MW Blöcken zu Multi-MW Systemen die industrielle Produktion von grünem

Wasserstoff. Dank des skalierbaren Baukastensystems lassen sich 10 MW Blöcke zu

Multi-MW Systemen mit einer Elektrolyseleistung von 10 bis 100 MW und mehr Seite 2 ► Seite 1 von 3



Kompakte Bauweise und effiziente H2-Produktion: Der PEM-Elektrolyseur ME450Der H-TEC SYSTEMS ME450 Elektrolyseur ist die erprobte Plug-and-Play-Lösung fürdie einfache und effiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Er hat eineElektrolysekapazität von 1 MW und kann täglich 450 kg hochreinen Wasserstoff derQualität 5.0 produzieren, die sich beispielsweise für Mobilitätsprojekte oderPower-to-X-Anwendungen eignen.Mit einem Systemwirkungsgrad von 75 Prozent bei 30 bar Druck ist der ME450aktuell der effizienteste PEM-Elektrolyseur seiner Klasse auf dem Markt. Wirddie Abwärme zusätzlich genutzt, beispielsweise für die regionale Wärmeversorgungvon Industrie und privaten Haushalten, erreicht der Elektrolyseur sogar eineEffizienz von 90 Prozent und mehr.Der Elektrolyseur wird in einem Standard-40'-Container geliefert und istspeziell auf Kunden ausgerichtet, die einen schnellen und einfachen Einstieg indie Wasserstoffproduktion und Projekte zur Sektorenkopplung suchen. DasMultiple-Stack-Design sowie die hohe Anlagen- und Ersatzteilverfügbarkeit desElektrolyseurs hilft Investitionsrisiken zu vermindern und führt zu möglichstgeringen Wasserstoffgestehungskosten.Grüne Wasserstoffproduktion im Multi-Megawatt-MaßstabMit der Modular Hydrogen Platform (MHP) bietet H-TEC SYSTEMS ein skalierbaresBaukastensystem, das speziell für die Anforderungen großangelegterWasserstoffprojekte in Industrie und Energiewirtschaft ausgerichtet ist.Die Modular Hydrogen Platform (MHP) ermöglicht durch die Kombination einzelner10 MW Blöcken zu Multi-MW Systemen die industrielle Produktion von grünemWasserstoff. Dank des skalierbaren Baukastensystems lassen sich 10 MW Blöcke zuMulti-MW Systemen mit einer Elektrolyseleistung von 10 bis 100 MW und mehr