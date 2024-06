Aufsichtsbehörden kritisieren laut Reuters bereits die enge Verzahnung des Kryptowährungsmarkts mit der Mainstream-Finanzindustrie. Ole Matthiessen, Global Head of Cash Management bei der Deutschen Bank, betonte in diesem Zusammenhang:

Wir arbeiten nur mit sehr ausgewählten Partnern und Kunden zusammen, die starke Compliance-Prozesse vorweisen können, in einem regulierten Umfeld tätig sind und unsere erhöhten Erwartungen aus der Risikoperspektive erfüllen.

Die Kooperation mit der im Jahr 2014 gegründeten österreichischen Kryptobörse, die mittlerweile circa 4 Millionen Nutzer zählt, beschränke sich auf die Wallet-Unterstützung in Form von Ein- und Auszahlungen von Fiat-Währungen sowie auf Bitpandas Treasury- und Zahlungsprozesse, so Matthiessen weiter.

Kilian Thalhammer, Global Head of Merchant Solutions bei der Deutschen Bank, fügte hinzu, dass die Bank sich offen für "die vielversprechendsten Plattformen" zeigen möchte, was auch das Investieren in virtuelle Vermögenswerte miteinschließe. Damit erweitert die Deutsche Bank ihr globales Krypto-Angebot. Nach der Partnerschaft mit der in Hongkong ansässigen Kryptowährungsbörse Hashkey hat man nun mit Bitpanda ein Stück weit die Region Europa, Naher Osten und Afrika abgedeckt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 15,06EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 11:19 Uhr) gehandelt.