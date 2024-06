Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Cantourage Group SE (nachfolgend "Cantourage", ISIN:DE000A3DSV01, https://www.cantourage.com/ ), ein führendes europäischesUnternehmen für die Produktion und den Vertrieb von Cannabis, und PatagoniaHeritage ( www.patagonia-heritage.com (https://patagonia-heritage.com/) ), einrenommiertes argentinisches Unternehmen für die Lieferung hochwertigerCannabisprodukte, gehen eine Partnerschaft ein, um medizinisches Cannabis aufden europäischen Markt zu bringen. Dank der Kooperation können Patient:innen inEuropa nun die Sorte "The New" für ihre Cannabis-Therapie verschrieben bekommen.Patagonia Heritage ist ein argentinisches Unternehmen, das im Jahr 2021gegründet wurde und Patient:innen eine natürliche Alternative für ihrWohlbefinden bieten möchte. Mit seinem umfangreichen Netzwerk und seinerlangjährigen Erfahrung in der globalen Cannabisbranche kuratiert das Unternehmendie besten Züchter weltweit und bringt deren Produkte nach Europa. Die ersteexklusive Sorte von Patagonia Heritage auf dem deutschen Markt, "The New", wirdvon dem kanadischen Cannabiszüchter Lyonleaf angebaut. Die Sorte ist das ersteErgebnis der Zusammenarbeit zwischen der kalifornischen Saatgutbank HumboldtSeed Organization und dem Züchter Mario Guzman, besser bekannt als Sherbinski,der weltweit als einer der Pioniere der Cannabisbranche gilt. "The New" wirdunter höchsten Qualitätsstandards in einer hochmodernen Indoor-Anlage angebaut."Die Partnerschaft mit Cantourage ist für uns sehr wichtig, da wir sosicherstellen können, dass wir mit den Besten der Branche zusammenarbeiten unddie größtmögliche Anzahl von Patient:innen in Deutschland und andereneuropäischen Ländern erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch inDeutschland an den langjährigen Erfolg der Sorte bei Patient:innen in Kanadaanknüpfen können. Für uns als Argentinier ist dieses Unterfangen eine besondereHerausforderung. Daher erfreut es uns umso mehr, nun zum ersten Mal ein Produktin Europa anbieten zu können" , so Alejandro San Miguel, Mitbegründer vonPatagonia Heritage.Bernhard Retzer, Global Sales Director von Cantourage: "Wir freuen uns, dassimmer mehr Anbauer und Partner mithilfe unserer langjährigen Vertriebserfahrungauf dem Kontinent in den europäischen Markt für medizinisches Cannabiseinsteigen wollen. Patagonia Heritage ist eine spannende Ergänzung unseresPortfolios, denn es ist die erste argentinische Marke für medizinisches Cannabisin Europa. Patient:innen in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländernkönnen in Zukunft auf weitere Produkte und Sorten von Patagonia Heritagegespannt sein."Über Patagonia Heritage