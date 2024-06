Rostock (ots) - Das Mobilitäts-Beratungsunternehmen AHEAD mobility solutions

GmbH und das InsurTech hepster geben ihre neue Partnerschaft bekannt, die

Fahrrad- und eBike-Versicherungslösungen für Unternehmen/Dienstgeber und deren

Mitarbeitende bietet. Ziel der Kooperation ist es, umfassende und

benutzerfreundliche Versicherungsprodukte bereitzustellen, die den wachsenden

Bedarf an nachhaltiger und sicherer Mobilität abdecken.



Gemeinsame Vision für zukunftsweisende Mobilität





Durch die Zusammenarbeit baut hepster seine Präsenz auf dem österreichischenMarkt weiter aus und etabliert die bewährten Versicherungsprodukte verstärktaußerhalb von Deutschland. AHEAD kann seinen Kunden nun eine verbesserteumfassenden Versicherungslösungen für Fahrräder und E-Bikes anbieten.AHEAD mobility solutions GmbH hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellungvon ganzheitlichen Mobilitätsdienstleistungen spezialisiert. Dazu zählen auchAnalysen der aktuellen Mobilitätssituation in Unternehmen, die Entwicklungindividueller Mobilitätskonzepte sowie die Umsetzung nachhaltigerMobilitätslösungen.hepster ist ein führendes InsurTech-Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderteVersicherungsprodukte für den digitalen Markt spezialisiert hat. Durch dieKooperation mit AHEAD wird hepster seine Fahrrad- undE-Bike-Versicherungsprodukte für die AHEAD Mobilitätsplattform bereitstellen, umden Nutzern einen umfassenden Schutz zu bieten.Umfänglicher Versicherungsschutz für Fahrräder und E-BikesDie von hepster angebotenen Versicherungsprodukte umfassen eine breite Palettevon Leistungen, die auf die Bedürfnisse von Fahrrad- und E-Bike-Nutzernzugeschnitten sind. Der Versicherungsschutz deckt unter anderem folgendeBereiche ab:- Die Versicherungsleistung im Paket FleetSafe® CORE zählen sowohl für den Kaufund für das Leasing von Diensträdern. Abgedeckt sind zwei wesentlicheAnwendungsfälle innerhalb der Mobilitätslösung:- Absicherung im Dienstrad-Kauf- Absicherung im Dienstrad-Leasing- Sachschäden durch Zerstörung, Beschädigung, Bedienfehler und unsachgemäßeHandhabung.- Schutz vor Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub.- Absicherung gegen Elektronik- und Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor undSteuerungsgeräten.- Absicherung von Verschleißschäden an Reifen, Bremsen sowie AkkuWeitere Vorteile des FleetSafe® CORE Pakets sind die Entschädigung zumWiederbeschaffungswert im Falle von Totalschäden und Diebstahl auf Laufzeit(36/48/60 Monate). Dabei konnte hepster mit seinem ausgewiesenenPreis-Leistungsverhältnis und stabilen Versicherungsprämien über die gesamte