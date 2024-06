Neustadt a. d. W. (ots) - Deutschland wird Fußball-Europameister: Wer darauf

eine Sportwette abschließt, kann sich im Erfolgsfall über ein hübsches Sümmchen

freuen. Ein noch höherer Gewinn ist mit einem Tipp auf einen krassen Außenseiter

möglich, wenn dieser das EM-Turnier tatsächlich gewinnt. In allen Fällen gilt:

Gewinne aus Sportwetten müssen nicht versteuert werden. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert die

Details.



Sportwetten: Keine Angst vorm Finanzamt





In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wersich für Sportwetten begeistert, kann bereits im Vorfeld auf den Sieger desTurniers tippen. Ein Blick auf die Quoten verschiedener Anbieter vonOnline-Sportwetten: Wer zum Beispiel 10 Euro auf England als neuen Europameistersetzt, kann zwischen 40 und 45 Euro gewinnen. Bei Frankreich sind es 45 bis 50Euro und bei Deutschland 60 bis 65 Euro. Das Team der Niederlande alsEuropameister bringt bei einem Einsatz von 10 Euro einen Gewinn von 170 bis 180Euro, bei Österreich sind es 500 bis 800 Euro und bei Georgien gar 5.000 Euro.Ob kleiner oder großer Gewinn: Über das Finanzamt müssen sich Sportwettenfreundekeine Gedanken machen. Denn Gewinne aus Sportwetten sind steuerfrei. Und zwarunabhängig von der Höhe des Gewinns und unabhängig davon, ob die Wetten onlineoder vor Ort beispielsweise in einem Wettbüro platziert wurden. Das gilt nichtnur für Fußballwetten, sondern auch für Wetten auf andere Sportarten wieHandball, Basketball, Tennis, Dart oder Pferderennen. Sämtliche Gewinne aussolchen Wetten müssen nicht versteuert und auch nicht in der Steuererklärungangegeben werden.Wichtig: Verfolgt der Spieler oder die Spielerin mit dem Wetten privateSpielbedürfnisse, dann gilt er oder sie als Freizeit- oder Hobbyspieler/in.Stehen für das Wetten aber rein gewerbliche Aspekte im Vordergrund, sieht dieSache anders aus. Dann gilt man sozusagen als Berufsspieler oder Berufsspielerin- und in dem Fall werden unter Umständen auch Steuern auf die Gewinne fällig.Das gilt ebenso beim Pokern oder Online-Pokern.Auch Lottogewinne sind steuerfreiDie Steuerfreiheit gilt übrigens nicht nur für Sportwetten. Wer beispielsweiseeinen Lottogewinn abräumt, muss diesen ebenfalls nicht versteuern. Denn derentscheidende Faktor bei Gewinnen aus Sportwetten und Lotterien ist Glück - undnicht etwa Können. Wer allerdings eine Leistung für den Gewinn erbringt, mussdiesen versteuern. Das gilt zum Beispiel bei Spielshows, wenn der Gewinn mit derBeantwortung von Quizfragen erzielt wurde. Oder auch bei Gewinnen inCastingshows.Wer bezahlt die Wettsteuer?Die Wettsteuer wurde 2012 eingeführt, und aktuell müssen Wettanbieter 5,3Prozent auf alle Wetteinsätze in Deutschland abführen. Die Wettsteuer oder auchSportwettensteuer ist zwar Sache der Wettanbieter, allerdings werden dieseKosten in den meisten Fällen an die Kunden weitergeben beziehungsweise auf sieumgelegt. Sportwetter zahlen die Wettsteuer somit also doch, wenn auch indirekt.Meist wird sie vom Gewinn der Wette abgezogen.Bei der Wettsteuer handelt es sich um eine sogenannte Ländersteuer. Sie beschertden Bundesländern satte Einnahmen: Nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks(MDR) überwiesen im Jahr 2022 die Sportwettenanbieter 432 Millionen EuroWettsteuer. Bei den Anbietern selbst bleibt dennoch einiges hängen: Laut demDeutschen Sportwettenverband (DSWV) verzeichneten die legalenSportwettenanbieter in Deutschland im Jahr 2023 Spieleinsätze von fast 8Milliarden Euro.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtsämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr imRahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.