München (ots) - FINN Partners erweitert seine Präsenz in Indien und

veröffentlicht den Future of Travel Report

(https://finnpartners.box.com/s/yj3dr1r16z6pe6awerv9p85aagl36y5h) "Impulse and

affluence: Understanding spending trends among India's young globetrotters", um

Chancen auf dem indischen Outbound-Tourismusmarkt zu nutzen.



Junge indische Reisende träumen nicht nur von einmaligen Erlebnissen,

bemerkenswerte 42 Prozent sind auch bereit, heute mehr auszugeben, um diese zu

verwirklichen, anstatt auf "irgendwann" zu warten. Angetrieben von zunehmendem

Wohlstand und rasantem Wirtschaftswachstum ist Indien bereit, sich zu einem

wichtigen globalen Quellmarkt für den Tourismus zu entwickeln. " Impulse and

affluence: Understanding spending trends among India's young globetrotters ",

der neueste Branchenbericht von FINN Partners, zeigt, dass junge indische

Reisende an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, die sich wandelnde

Reisewelt zu gestalten.







nicht nur, wo und wofür junge Inder ihr Reisebudget ausgeben, sondern auch, wie

sie mit den finanziellen Aspekten ihrer Reisen umgehen. Die Umfrage zeigt den

Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen, die Bereitschaft, in gehobene Flugreisen

zu investieren, und das Interesse an einzigartigen oder schwer zu findenden

Souvenirs.



" Indiens aufstrebende Wirtschaft treibt nicht nur das eigene Wachstum, sondern

auch die Reiselust seiner Bürger an. Mit steigendem Wohlstand wächst auch der

Wunsch nach Entdeckungsreisen. Mit einer schnell wachsenden Wirtschaft als Motor

hat sich Indien als wichtiger Akteur im globalen Freizeitreisesektor etabliert.

Für junge Inder ist Reisen nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern ein

fester Bestandteil ihres Lebensstils und ihrer Finanzplanung. Mit diesem Bericht

möchte unsere Tourismussparte Stakeholder dabei unterstützen, den aufkommenden

Bedürfnissen dieses Sektors gerecht zu werden ", sagt Shivani Gupta, Managing

Partner, FINN Partners, Indien.



Abenteuer und Chancen treiben die Reiselust an



Die jungen indischen Globetrotter haben sich als proaktive und abenteuerlustige

Reisende etabliert, von denen 42 Prozent bereit sind, mehr für einmalige

Erlebnisse auszugeben und 37 Prozent für Aktivitäten, die von Reiseexperten

empfohlen werden. Sie sind auch bereit, in hochwertige Dienstleistungen zu

investieren, die ihnen das Reisen erleichtern, seien es Upgrades im Flugzeug (43

Prozent sind bereit, mehr zu zahlen), Flughafentransfers oder Unterstützung bei

der Buchung und Planung der Reise (46 Prozent), Hotel-Upgrades (38 Prozent) oder

Restaurants, die eine besonders angenehme Atmosphäre oder Stimmung bieten (46 Seite 2 ► Seite 1 von 3



