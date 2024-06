Seite 2 ► Seite 1 von 3

Madrid (ots/PRNewswire) -- PharmaMar ist ein Biotech-Unternehmen, das bei der Entdeckung, Entwicklung undVermarktung von Krebsmedikamenten aus dem Meer weltweit führend ist.- Mehr als die Hälfte der Patienten, 52,7%, in einer PharmaMar-Studie erreichtenein objektives Ansprechen (Tumorschrumpfung von >=30%) auf eineKombinationsbehandlung für kleinzelligen Lungenkrebs mit einemchemotherapiefreien Intervall von mehr als 30 Tagen.- Die Studie wurde auf dem weltweit größten Kongress für klinische Onkologievorgestellt, der vom 31. Mai bis 4. Juni in Chicago, USA, stattfand.PharmaMar (MSE: PHM), weltweit führend in der Entdeckung, Entwicklung undVermarktung von Krebstherapien aus dem Meer, präsentierte auf der Tagung derAmerican Society of Clinical Oncology (ASCO) (https://conferences.asco.org/am/attend?cmpid=cc_ascoorg_am_early-reg-final_psrh_googleadwords_all_brand_intl_032724_042424___conv_text_early-reg-final-brand&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpLeGorPahQMVtZdQBh0W0wLEEAAYASAAEgIBFvD_BwE) , die vom 31. Mai bis 4. Juni in Chicago,USA, stattfand, Daten aus einer Phase-II-Studie, in der Lurbinectedin vonPharmaMar in Kombination mit Irinotecan bei Patienten mit rezidivierendemkleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) nach vorheriger platinbasierter Behandlunguntersucht wurde.PharmaMar verfügt über eine einzigartige technologische Plattform: das Meer.Seit 1986 erforscht das Unternehmen das Ökosystem des Meeres, um innovativetherapeutische Alternativen für schwere Krankheiten wie Krebs zu entdecken, undhat zu diesem Zweck seit seiner Gründung mehr als eine Milliarde Euroinvestiert. Nachdem es Patienten in der ganzen Welt erreicht und das Paradigmader Sarkom-Behandlung verändert hat, arbeitet es derzeit daran, das Leben vonPatienten mit kleinzelligem Lungenkrebs, der aggressivsten Form von Lungenkrebs,zu verbessern.Was diese Krankheit betrifft, so zeigen die vom Unternehmen auf der ASCOvorgestellten Ergebnisse, dass die Kombination seines Medikaments für diesesKrankheitsbild, Zepzelca® (Lurbinectedin), mit Irinotecan eine Synergie erzeugt,die die Aktivität von Lurbinectedin verstärkt, was zu hohen und dauerhaftenAnsprechraten in Populationen führt, die empfindlich sind, mit einemChemotherapie freien Intervall von mehr als 90 Tagen (CTFI> 90 Tage), undplatinresistent mit einem Chemotherapie freien Intervall von weniger als 90Tagen (CTF< 90 Tage).Besonders ermutigend sind die Daten aus der Untergruppe von 74 Patienten miteinem Chemotherapie freien Intervall von mehr als 30 Tagen (CTFI>30 Tage) mit