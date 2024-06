FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einem digitalen Euro haben die Euro-Währungshüter einer Umfrage zufolge noch reichlich Aufklärungsarbeit zu leisten. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Erhebung für die Bundesbank antwortete die Mehrheit (59 Prozent) der 2012 Befragten, sie hätten noch nichts davon gehört oder gelesen, dass unter Federführung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Jahren an einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung als Ergänzung zu Schein und Münze getüftelt wird.

Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) kann sich der Umfrage zufolge grundsätzlich vorstellen, einen digitalen Euro als zusätzliche Bezahloption zu nutzen. Diese Offenheit gegenüber einem neuen Zahlungsmittel hätten in der Befragung auch diejenigen gezeigt, denen der digitale Euro zuvor nicht bekannt war, teilte die Bundesbank in Frankfurt mit. Allerdings äußerten sich fast genauso viele der Befragten skeptisch (49 Prozent) und antworteten, sie würden einen digitalen Euro "wahrscheinlich nicht" oder "auf keinen Fall" nutzen. Erhoben wurden die Daten im April 2024.