DUBAI (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Turkish Airlines lotet nach ihrer Großbestellung bei Airbus einen weiteren Deal mit dem Flugzeugbauer Boeing aus. Das Unternehmen spreche mit dem US-Konzern über den möglichen Kauf von 250 Maschinen, sagte Verwaltungsratschef Ahmet Bolat am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg am Rande der Generalversammlung des Weltluftfahrtverbands IATA in Dubai. Dabei gehe es um 150 bis 175 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max. Der Rest der Bestellung solle auf Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner" entfallen.

Laut Bolat befinden sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium. Für die Dauer der Verhandlungen gebe es keinen Zeitrahmen. Im Dezember hatte Turkish Airlines den Kauf von 230 Jets des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus bekannt gegeben. Im April hatte Bolat bereits den Kauf von 235 weiteren Maschinen angekündigt. Dabei war jedoch offen geblieben, ob Turkish Airlines in diesem Zuge auch weitere Airbus-Maschinen ordern könnte./stw/lew/jha/