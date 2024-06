Eberswalde (ots) - Google hat EnerKíte in sein Programm "Startups for

Sustainable Development"

(https://events.withgoogle.com/startups-for-sustainable-development/)

aufgenommen. Der Flugwindkraftanlagenentwickler aus Brandenburg ist damit eines

von zehn handverlesenen Unternehmen aus der ganzen Welt, die in diesem Zyklus in

das Programm aufgenommen wurden. Dadurch wird EnerKíte in den Genuss einer

umfassenden Unterstützung des Google-Netzwerks mit 600 Experten und Beratern des

Konzerns und von über 150 Partnerorganisationen kommen.



Das Programm "Startups for Sustainable Development" von Google unterstützt ein

globales Ökosystem von Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung im

Sinne der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nation ( UN SDG

(https://sdgs.un.org/goals) ) leisten. Das Programm ist nicht zeitlich begrenzt

und zielt darauf ab, Startups bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, langfristig und

in großem Umfang etwas zu bewirken.









Das 2019 ins Leben gerufene Programm des US-Tech-Giganten unterstützt heute über

500 Start-ups in mehr als 80 Ländern in vielfältigen Unternehmensfunktionen von

Software-Entwicklung über Finanzierung bis Marketing & Kommunikation. EnerKíte

wurde eine dezidierte Start-up Success Managerin zur Seite gestellt, die

gemeinsam mit dem Team daran arbeiten wird, maximalen Benefit aus dem Programm

zu ziehen. Jedes Jahr bewerben sich tausende Unternehmen um die heiß begehrten

Plätze.



Im ersten Schritt wird EnerKíte mit seiner Google-Managerin und verschiedenen

Experten eine umfangreiche Diagnose des Unternehmens vornehmen, um die

wichtigsten Themen, die richtigen Unterstützer, Maßnahmen und Trainings zu

identifizieren.



Die Berater aus dem Google-Konzern decken alle für das Unternehmen relevanten

Themen ab - von der Produkt- und Geschäftsentwicklung über die Skalierung bis

hin zur Kapitalbeschaffung. Google bringt die Start-ups des Programms mit

Partnern zusammen und bereitet Sie für Investitionen aus dem Netzwerk vor,

erstellt Kontakte zu Investoren, kuratiert den Vorstellungsprozess und begleitet

das Closing.



Zu den Partnern des Google-Programms gehören unter anderem das UN Development

Program ( UNDP (https://www.undp.org/) ) und der UN Capital Development Fund (

UNCDF (https://www.uncdf.org/) ) und dessen Geldgeber, also bedeutende globale

Organisationen, die die Mission von EnerKíte, den Zugang zu einer grünen

zuverlässigen Stromversorgung für alle, maßgeblich unterstützen werden. Seite 2 ► Seite 1 von 2



