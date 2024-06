Volkswagen macht ernst und kündigt ein Einstiegs-Elektroauto an. Kostenpunkt: etwa 20.000 Euro. Viele Fragen sind jedoch noch offen.

Die chinesischen Elektroautobauer zeigen, dass Hersteller auch im niedrigpreisigen Segment erfolgreich sein können. Renault will deshalb schon im kommenden Jahr einen E-Twingo an den Start bringen. Eine Kooperation mit VW scheitert jedoch. Volkswagen selbst plant nun ebenfalls ein E-Auto-Einstiegsmodell.

Wie der Wolfsburger Autobauer bekanntgab, solle das Fehrzeug etwa 20.000 Euro kosten. Die Weltpreimiere sei für 2027 geplant. Es solle in der Core-Gruppe angesiedelt sein, zu der die Marken VW, Skoda und Seat/Cupra zählen. Welche Marke es dann letzten Endes bauen wird, ließ Europas größter Autokonzern noch offen.

Auch zum Produktionsstandort äußerten sich die Wolfsburger zunächst nicht. Branchenexperten räumen aber dem Skoda-Werk in Bratislava sehr gute Chancen ein. Dort liefen bis zur Einstellung 2023 die Kleinwagen VW Up, Skoda Citigo und Seat Mi vom Band. Der Up kostete als E-Variante fast 27.000 Euro und kam auf eine Reichweite von etwa 250 Kilometer. Das nun angedachte neue 20.000-Euro-E-Modell soll Insidern zufolge mindestens 300 Kilometer mit einer Batterieladung fahren können.

