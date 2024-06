Der Kampf um die Vorherrschaft im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ist in vollem Gang. Dabei steht mit der Google-Mutter Alphabet, Amazon und Apple das Who’s who der Tech-Branche im Ring. Nicht zu vergessen: Microsoft, derzeit das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt.

Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft mischt auch beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) ganz vorn mit. Das derzeit wertvollste Börsenunternehmen leitet nun Schritte in die Wege, damit das auch künftig so bleibt.

Microsoft will eigenen Angaben zufolge nun dafür sorgen, dass auch künftig kein Weg an der firmeneigenen Software vorbeiführt. So sollten etwa Programmierer mit neuen Tools dazu ermuntert werden, KI-Technologien in die Windows-Software einzubauen. Das solle mit Hilfe neuer Programmier-Schnittstellen, sogenannten APIs, erfolgen.

Microsoft erhofft sich weiteren Angaben zufolge davon, dass durch die neuen APIs Programmierer leichter hauseigene KI-Technologie nutzen könnten und so auch eine größere Verbreitung ermöglicht wird. Das wiederum würde laut Branchenexperten Microsoft einen Vorteil im KI-Konkurrenzkampf mit Google, Amazon und Apple bringen. Microsoft ist an OpenAI beteiligt, dem derzeit wohl bekanntesten und erfolgreichsten KI-Entwickler.

