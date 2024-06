FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit vor der immer näher rückenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunehmend belastet. Der Leitindex Dax weitete anfängliche Verluste immer mehr aus und fiel auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen. Gegen Mittag verlor der Dax 1,1 Prozent auf 18 396 Punkte.

An den Finanzmärkten wird zwar fest mit einer Zinssenkung durch die EZB gerechnet. "Der Zinspfad im weiteren Jahresverlauf ist dagegen noch nicht so klar vorgezeichnet", merkte die Landesbank Helaba an. Entsprechend zurückhaltend hatten die Investoren zuletzt agiert. "Nach den jüngsten Aussagen (der EZB) zu urteilen, ist eine weitere Zinssenkung im Juli unwahrscheinlich", urteilte Daniel Loughney, Anleihenexperte beim Fonds Mediolanum International.