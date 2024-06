Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Im Herzen Berlins steigt am 11. und 12. September Deutschlands größtesB2B-Event für den Mittelstand.- Auf dem BIG BANG FESTIVAL können Besucherinnen und Besucher auch ein "FIT FORKI"-Zertifikat erwerben, um ihr Unternehmen mithilfe Künstlicher Intelligenzerfolgreich in die Zukunft zu führen.- Insgesamt 150 Speakerinnen und Speaker werden erwartet. Zuletzt kamen Zusagenvon: Simone Adelsbach (yeswecan!cer), Martin Drust (FC St. Pauli), BenjaminAdrion (Viva con Agua), Matthias Mieves (SPD), Frederike Escher-Brecht(BARMER/D21) und Lunia Hara (diconium).Künstliche Intelligenz (KI) ist eines der großen Themen auf dem BIG BANGFESTIVAL am 11. und 12. September in Berlin-Kreuzberg. Ausgewiesene Expertinnenund Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik führen dort durch diefaszinierende KI-Welt und zeigen den deutschen Unternehmerinnen und UnternehmernAnwendungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken auf. Denn dass KI die Weltverändern wird, ist unbestritten. Das verdeutlichen nicht zuletzt die Analysendes Wirtschaftsmagazins Forbes Advisor: Bis 2030 wird jedes zehnte Autoselbstfahrend sein. Bis 2027 wächst der KI-Markt auf 407 Milliarden US-Dollaran. Und zwischen 2023 und 2030 erreicht KI-Technologie eine jährlicheWachstumsrate von rund 37 Prozent.KI hat eine enorme Relevanz für sämtliche Branchen und gilt für viele alsHoffnungsträger für die globale Wirtschaft. Festival-Veranstalter DUPUNTERNEHMER ist sich dieses wachsenden Potenzi als bewusst und bietet inKooperation mit dem Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit undDigitalisierung (diind) und der Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftKPMG ein "FIT FOR KI"-Zertifikat an. In praxisnahen Workshops, Masterclasses undVorträgen vermitteln führende Koryphäen ihre KI-Kompetenz und geben Tipps, wieUnternehmerinnen und Unternehmer durch den gezielten Einsatz von KI neueGeschäftsfelder erschließen. Zum Summer-Special-Preis von insgesamt 299 Eurokönnen sich Interessierte ab sofort ihren Festival-Pass sichern.EXPERTISE AUS DEM GESUNDHEITSWESENDoch Künstliche Intelligenz ist nur eines der zahlreichen Themen, mit denen dasBIG BANG FESTIVAL aufwartet. Auch die Zukunft der Gesundheitsversorgung stehtvor großen Herausforderungen. Einige davon kennt Simone Adelsbach gut. Als CEOvon yeswecan!cer, einer digitalen Selbsthilfegruppe für Krebsbetroffene, wirdsie in Berlin ihre Sichtweisen teilen. Ihrer Meinung nach kostet derüberbordende Behördendschungel gerade Krebsbetroffenen wertvolle Lebenszeit.