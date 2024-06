NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach einem Update zur aktuellen Geschäftslage auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Operativ liefen die Geschäfte erwartungsgemäß, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aktienrückkäufe, die es nach dem Verkauf von Anteilen am indischen Mischkonzern ITC im kleineren Rahmen gebe, erhielten ihre Fortsetzung./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 02:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 02:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 28,46EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 11:52 Uhr) gehandelt.