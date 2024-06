CALGARY, AB, 4. Juni 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWE: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, begrüßte die Ankündigung von Alberta Gaming Liquor and Cannabis (AGLC), dass diese Behörde ihre Richtlinien für den Einzelhandel mit Cannabis geändert hat und jetzt den Verkauf von Cannabis unter Eigenmarken gestattet. Dies ist eine gute Nachricht für High Tides Marke Cabana Cannabis Co., die bereits in Ontario, Manitoba und Saskatchewan auf dem Markt ist, sowie für die neu erworbene Marke Queen of Bud, die ebenfalls in Ontario erhältlich ist. Das Unternehmen freut sich darauf, beide Marken den Verbrauchern in Alberta so bald wie möglich anbieten zu können.

„Ich freue mich, dass AGLC sich anderen kanadischen Provinzen anschließt und den Verkauf von Cannabis unter Eigenmarken gestattet, nachdem sich High Tide und andere Partner aus der Branche jahrelang dafür eingesetzt haben. Diese Nachricht folgt auf die frühere Entscheidung in Alberta, Cannabis-Pop-ups auf Festivals und Messen für Erwachsene zu erlauben, auf die Entscheidung in Ontario, die Obergrenze für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte pro Unternehmen zu verdoppeln, und auf jüngste Schritte in Manitoba, die Sozialabgabe SRF in der Provinz abzuschaffen und die Erteilung neuer Lizenzen für den kontrollierten Zugang auszusetzen – alles Beweise für zunehmenden regulatorischen Rückenwind. Sie zeigt auch, dass die kanadischen Provinzen allmählich erkennen, wie wichtig es ist, ein regulatorisches Umfeld zu schaffen, das einen gesunden und wachsenden legalen Cannabissektor unterstützt“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Während Canna Cabana aufgrund seiner Größe und seines Umfangs von dieser Ankündigung profitieren kann, werden auch andere Einzelhändler in der Lage sein, die Vorteile von Verkäufen unter Eigenmarken zu nutzen und so die Auswahl für die Verbraucher und die Produktdifferenzierung innerhalb des legalen Cannabissektors zu verbessern. Auch die lizenzierten Erzeuger werden davon profitieren, indem sie Biomasse verlagern und den Absatz auf ihrer Seite verbessern können. Angesichts dieser Entscheidung hätte unsere kürzliche Übernahme von Queen of Bud zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ich kann es kaum erwarten, unsere beiden Produkte Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. in naher Zukunft in den Regalen von Alberta zu sehen“, fügte Herr Grover hinzu.

