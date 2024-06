Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Handelsunternehmen werden für nichtakademische Fachkräfteberuflich immer attraktiver. Das ist eines der Ergebnisse des diesjährigenTrendence-Fachkräfte-Rankings, das jedes Jahr die beliebtesten Arbeitgeber inDeutschland ermittelt. In diesem Jahr wurden dafür mehr als 21.000 Beschäftigteaus dem gewerblichen Arbeitsmarkt befragt. Demnach erreicht der bayerischeAutomobilkonzern BMW den begehrten ersten Platz. Auf den weiteren Positionenfolgen die Bundeswehr, die allerdings den ersten Platz aus dem Vorjahr verlor,Audi, Porsche und die Mercedes-Benz-Gruppe. Besonders große Stimmenzuwächseverzeichnete allerdings vor allem der Handel, während Organisationen deröffentlichen Hand Verluste hinnehmen mussten. So verbesserte sich beispielsweiseAldi Süd von Platz 17 auf 12. Die Drogeriekette dm sprang um 10 Plätze auf Rang16 nach vorne, während Edeka von Platz 40 auf 30 kletterte. Der HandelsrieseAmazon verbesserte sich im Gesamtranking von Rang 8 auf 7."Nach den Jahren der Pandemie dreht sich die Arbeitgeber-Welt nun wieder anders.Das bekommt vor allem der Öffentliche Dienst derzeit zu spüren, dessenwesentlichen Attraktivitätsmerkmale wie Verlässlichkeit und Jobsicherheit nichtmehr so gefragt sind wie in den vergangenen Jahren. Unser Ranking zeigt, dassstattdessen Handelsunternehmen zunehmend ins Bewusstsein von gefragtenArbeitskräften treten. Sie sind bei Fachkräften der große Gewinner in diesemJahr", so Trendence-Geschäftsführer Robindro Ullah zum aktuellenTrendence-Ranking.Beschäftigte in kaufmännischen Berufen drängen in den HandelAufschlussreich ist derweil der spezifische Blick auf die verschiedenen Branchensowie auf die einzelnen Berufsfelder. So landete der Öffentliche Dienst zwar beiden kaufmännischen Berufen in der Gunst der Beschäftigten vorne, verlor aber anabsoluten Stimmen. Die Polizei fiel in diesem Berufsfeld von Platz 1 im letztenJahr auf nunmehr Rang 3. Von Platz 6 kommend, wählten die Fachkräfte stattdessenBMW zum attraktivsten Arbeitgeber, vor dem Zoll. Stark aufgeholt hatbranchenspezifisch auch hier der Handel. So landete dieser mit einem satten Plusvon 4,4% der Stimmen auf Platz 2 des berufsspezifischen Rankings. dmdrogeriemarkt verbesserte sich bei kaufmännischen Beschäftigten von Platz 14 aufPosition 9; Edeka von Position 33 auf 24.Techniker*innen und handwerklich tätige Beschäftigte fühlen sich vonAutomobilunternehmen angezogenIn gewerblichen-technischen Jobs liegen derweil wenig überraschend vor allem die