Paris (ots/PRNewswire) - Diese außergewöhnliche 10. Ausgabe wird das Thema

Langlebigkeit-Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.



Die internationale Fachmesse COSMETIC 360, der weltweit einzigartige Treffpunkt

für Innovationen und Trends in der Parfüm- und Kosmetikbranche, findet am 16.

und 17. Oktober 2024 im prestigeträchtigen Carrousel du Louvre in Paris statt.



Von COSMETIC VALLEY, dem weltweit führenden Netzwerk für Parfümerie und Kosmetik

und seit 30 Jahren Koordinator der französischen Branche, organisiert, werden

sich bei dieser 10. Ausgabe 250 Aussteller und mehr als 5000 internationale

Entscheidungsträger aus 70 Ländern einfinden und über die aktuellen Innovationen

in der Branche austauschen. Das Thema Langlebigkeit und Nachhaltigkeit wird bei

diesem Jubiläum im Vordergrund stehen.







die COSMETOPIADS*, den ersten internationalen Wettbewerb für kosmetische

Spitzenleistungen, veranstalten.



LANGLEBIGKEIT-NACHHALTIGKEIT IM ZENTRUM DER KOSMETISCHEN INNOVATION



Das Thema Langlebigkeit-Nachhaltigkeit in der Kosmetik umfasst alle

Innovationen, die dazu beitragen, die Auswirkungen des Alters auf die Haut zu

verzögern oder sogar umzukehren , aber auch den Lebenszyklus von Produkten und

Anlagen zu verlängern , um die Auswirkungen der Parfüm- und Kosmetikindustrie

auf Mensch und Umwelt zu abzuschwächen.



Durch die Erforschung der inspirierenden Ressourcen der Zellregeneration und

Anti-Seneszenz, des Proteoms, der Genomik oder der Epigenetik, um die

Wirkungsmechanismen der Inhaltsstoffe besser zu verstehen , konzentriert sich

die Langlebigkeits-Kosmetik heute auch darauf, die Schönheit der Haut sowie das

körperliche und geistige Wohlbefinden zu optimieren .



Dieser Begriff der Langlebigkeit gilt auch für alle Berufe, die zur Herstellung

eines Kosmetikprodukts oder Parfüms beitragen , indem sie umweltfreundliche

Praktiken wie Ressourcenschonung, umweltgerechte Produktgestaltung, Haltbarkeit

der Materialien für Verpackungen oder vorausschauende Wartung der Anlagen

einbeziehen.



Der Grund, warum sich Nachhaltigkeit als wesentlicher Pfeiler der

Langlebigkeitskosmetik etabliert hat, ist, dass sie einen bewussteren und

ganzheitlicheren Umgang mit Produkten fördert und Innovationen in all ihren

Dimensionen vorantreibt.

