In dieser Position profitiere das Unternehmen derzeit vom zunehmenden Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt. Insbesondere die Entscheidung von 1&1, seine über 11 Millionen Kunden vom Netz von Telefónica Deutschland zu Vodafone zu migrieren, bringt Bewegung in den Markt. Um dies zu kompensieren, habe Telefónica Deutschland laut UBS versucht, seinen Anteil am Freenet-Geschäft auszubauen, was wiederum zu längeren Vertragslaufzeiten für Freenet geführt habe.

Wachstumstreiber Waipu TV

Neben dem Mobilfunkgeschäft sieht UBS auch im TV-Bereich von Freenet Wachstumspotenzial. Der Streamingdienst Waipu TV, der neben Free-to-Air-TV auch Zugang zu Diensten wie Netflix und DAZN bietet, konnte seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren auf über 100 Millionen Euro steigern. Die Abonnentenanzahl wuchs auf 1,37 Millionen (Stand 2023).

Regulierungsänderungen im deutschen Kabelfernsehmarkt sollen laut UBS das Wachstum weiter beschleunigen. Freenet profitiert dabei vom Wegfall von Pauschalverträgen für ganze Wohnanlagen und der Umstellung auf Einzelabrechnung, wodurch sich ein Marktpotenzial von 12 Millionen Haushalten eröffne.

Kursziel hochgeschraubt

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren hat UBS ihr Kursziel für die Freenet-Aktie von 25 Euro auf 29 Euro angehoben. Die Aktie notiert aktuell bei rund 24 Euro (Stand: 4. Juni 2024) und weist damit nach Ansicht der Analysten noch deutliches Kurspotenzial auf.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

