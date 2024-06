TORONTO, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für den Echtzeit-Nachweis von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, ist stolz darauf, eine bahnbrechende Studie unter der Leitung von Drs. Charles Andersen und Alisha Oropallo, mit dem Titel Enhancing Wound Care: The Synergistic Potential of Multi-modal Fluorescence and Thermal Imaging wurde auf dem renommierten Symposium for Advanced Wound Care (SAWC) Spring, das vom 14. bis 18. Mai 2024 in Orlando, FL, USA, stattfindet, mit dem Highest Scoring Abstract in der Case Series/Study Category ausgezeichnet.

Der Abstract basiert auf der bahnbrechenden klinischen Forschung, die die kombinierte Funktionalität von Fluoreszenz- und Wärmebildgebung untersucht. Im Rahmen der Fallserie, die in der preisgekrönten Zusammenfassung vorgestellt wurde, haben die Drs. Andersen und Oropallo führen eine Wärmebildkomponente als synergetischen Partner für die Fluoreszenz-Wundbildgebung ein, die gemeinsam die Beurteilung von Wunden verbessert. Dieser kollaborative Ansatz erleichtert Entscheidungsprozesse in Echtzeit am Krankenbett.