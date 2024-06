Analysten haben in den vergangenen Monaten ihre Gewinnprognosen für S&P-500-Unternehmen für das 2. Quartal erhöht, was eine Abweichung vom üblichen Trend darstellt. In der Regel senken sie ihre EPS-Schätzungen (Earnings pder Share) zu Beginn eines Quartals. Doch zwischen März und Mai ist die durchschnittliche Bottom-Up EPS-Schätzung von 59,22 auf 59,43 US-Dollar leicht angestiegen.

Diese Entwicklung sei bemerkenswert, da sie erst zum 2. Mal seit dem Jahr 2021 beobachtet werde, heißt es in der Analyse von FactSet. Historisch betrachtet sanken die Schätzungen in den ersten beiden Monaten eines Quartals in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich um 3 Prozent.